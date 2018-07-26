«Мы остались людьми без роду и племени»: Азаров рассказал, как Украина отказывается от самой себя

Киев, 26 июля. То, что развернулось в украинских СМИ после государственного переворота, трудно себе представить в нормальном обществе, где с уважением относятся к своей истории, своему настоящему и верят в свое будущее, заявил бывший премьер министр Украины Николай Азаров.

Об этом он написал в Facebook. По его словам, украинцам через СМИ предлагают полностью отказаться от своей истории, от героев. По словам политика, фальсифицируются исторические факты, журналисты придумывают события, которые никогда не происходили на Украине. Азаров уточнил, что «с фашистами оказывается сражались и победили Бандера, Шухевич, какие-то герои УПА»1.

Политик напомнил, что в архивах Германии нет данных о боях с УПА. Азаров подчеркнул, что Киев «вместо Богдана Хмельницкого выпячивает изменника Ивана Мазепу.

«Оторвав себя от нашей общей истории и опорочив ее, мы остались людьми без роду и племени, с придуманной и вымышленной историей, с лживыми героями, и тем самым мы лишили себя будущего», — написал Азаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.