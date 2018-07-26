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Сирия: правительственные войска подняли флаг над стратегической высотой в Даръа
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    Сирия: правительственные войска подняли флаг над стратегической высотой в Даръа

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    Сирия: правительственные войска подняли флаг над стратегической высотой в Даръа

    Дамаск, 26 июля. Правительственные войска подняли сирийский флаг над одной из стратегических высот в провинции Даръа, сообщает агентство Fars News.

    Флаг установили на одной из господствующих над значительной территорией высот бойцы Сирийской арабской армии (САА).

    Правительственные войска последовательно восстанавливают власть законного правительства на территории страны. Но в некоторых местах террористы продолжат атаковать армейские подразделения и гражданское население.

    Ранее Газета.ru сообщила, что в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 провели террористическую атаку. От рук террористов погибли 215 человек, еще 153 человека получили ранения.

    Издание отмечает, что целью террористов стал овощной рынок в центре города Эс-Сувейда. Два террориста-смертника были ликвидированы до того, как они успели привести взрывные устройства в действие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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