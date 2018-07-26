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Продажи обновленных Renault Logan и Renault Sandero стартовали в России
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    Продажи обновленных Renault Logan и Renault Sandero стартовали в России

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    Продажи обновленных Renault Logan и Renault Sandero стартовали в России

    Москва, 26 июля. Продажи обновленных автомобилей Renault Logan и Sandero стартовали на российском рынке. Начальная стоимость машин составляет 544 тыс. рублей.

    Отмечается, что российские дилеры предлагают транспортные средства французского концерна с бензиновым двигателем на 1,6 литра производительностью 82 лошадиные силы. Стоимость такого авто составляет 544 тыс. рублей.

    Однако в продаже есть автомобили с двигателями мощностью 102 и 113 лошадиных сил, пишет «Автостат».

    Продажи обновленных Renault Logan и Renault Sandero стартовали в России

    По имеющимся данным, у Logan и Sandero теперь обновлен дизайн. В экстерьере есть светодиодные дневные ходовые огни С-образной формы.

    Некоторые изменения затронули также радиаторную решетку и бампер.

    Ранее сообщалось, что французский концерн представил самую быструю и мощную версию «заряженного» хэтчбека Renault Megane RS Trophy.

    Автор: Дана Балан
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