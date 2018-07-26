Продажи обновленных Renault Logan и Renault Sandero стартовали в России

Москва, 26 июля. Продажи обновленных автомобилей Renault Logan и Sandero стартовали на российском рынке. Начальная стоимость машин составляет 544 тыс. рублей.

Отмечается, что российские дилеры предлагают транспортные средства французского концерна с бензиновым двигателем на 1,6 литра производительностью 82 лошадиные силы. Стоимость такого авто составляет 544 тыс. рублей.

Однако в продаже есть автомобили с двигателями мощностью 102 и 113 лошадиных сил, пишет «Автостат».

По имеющимся данным, у Logan и Sandero теперь обновлен дизайн. В экстерьере есть светодиодные дневные ходовые огни С-образной формы.

Некоторые изменения затронули также радиаторную решетку и бампер.

Ранее сообщалось, что французский концерн представил самую быструю и мощную версию «заряженного» хэтчбека Renault Megane RS Trophy.