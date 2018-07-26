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Политика
США заблокировали в СБ ООН инициативу России по урегулированию на Ближнем Востоке
Политика
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    США заблокировали в СБ ООН инициативу России по урегулированию на Ближнем Востоке

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    США заблокировали в СБ ООН инициативу России по урегулированию на Ближнем Востоке

    Вашингтон, 26 июля. Соединенные Штаты Америки заблокировали в Совете Безопасности ООН инициативу российской стороны по ближневосточному урегулированию. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ООН.

    Ранее Москва выступила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций с инициативой создания проекта документа, который бы подтвердил безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины, а также других вопросов урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

    Как пишет RT, делегация из Вашингтона предложила внести правки в документ. Правки сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования. При этом российская инициатива получила поддержку большинства стран в СБ ООН. Среди них были боливийские и китайские партнеры. Российские дипломаты были вынуждены прекратить работу над документом из-за позиции американских коллег.

    США заблокировали в СБ ООН инициативу России по урегулированию на Ближнем Востоке

    Автор: Алексей Громов
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