США заблокировали в СБ ООН инициативу России по урегулированию на Ближнем Востоке

Вашингтон, 26 июля. Соединенные Штаты Америки заблокировали в Совете Безопасности ООН инициативу российской стороны по ближневосточному урегулированию. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ООН.

Ранее Москва выступила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций с инициативой создания проекта документа, который бы подтвердил безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины, а также других вопросов урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

Как пишет RT, делегация из Вашингтона предложила внести правки в документ. Правки сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования. При этом российская инициатива получила поддержку большинства стран в СБ ООН. Среди них были боливийские и китайские партнеры. Российские дипломаты были вынуждены прекратить работу над документом из-за позиции американских коллег.