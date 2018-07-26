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Агент Фридзона объяснил, почему баскетболист перебрался в «Локомотив»
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    Агент Фридзона объяснил, почему баскетболист перебрался в «Локомотив»

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    Агент Фридзона объяснил, почему баскетболист перебрался в «Локомотив»

    Москва, 26 июля. Защитник столичного ЦСКА и сборной России Виталий Фридзон продолжит профессиональную карьеру в клубе «Локомотив-Кубань». Боссы железнодорожников подписали двухлетний контракт с опытным игроком.

    Соглашение Фридзона с армейцами было рассчитано до конца сезона-2018/19, но президент ЦСКА Андрей Ватутин пошел навстречу баскетболисту.

    Как отметил агент игрока Вадим Михалевский, в прошедшем сезоне 32-летний Фридзон не чувствовал себя комфортно в команде.

    «Виталий получал мало игрового времени и не пользовался доверием Димитриса Итудиса. Поэтому сейчас самое время сменить обстановку», — отметил менеджер.

    Михалевский выразил уверенность в том, что уход из ЦСКА пойдет на пользу Фридзону, пишут «Известия».

    Напомним, в стане армейцев Фридзон провел пять сезонов и за это время стал обладателем всевозможных командных титулов. Он стал пятикратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Кроме того, в 2016 году ЦСКА в упорнейшей борьбе с «Фенербахче» выиграл Евролигу — престижнейший клубный турнир Европы.

    Предполагается, что в «Локо» Фридзон заменит американца Криса Бэбба.

    Автор: Дана Балан
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