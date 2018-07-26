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Эксперты рассказали, как кормление детей грудью до трех лет может спасти от рака
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    Эксперты рассказали, как кормление детей грудью до трех лет может спасти от рака

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    Эксперты рассказали, как кормление детей грудью до трех лет может спасти от рака

    Москва, 26 июля. Российские ученые выяснили, что кормление грудью детей до 2-3 лет может стать средством профилактики онкологических заболеваний у женщин.

    Кроме того, а это уже общеизвестный факт, длительное грудное вскармливание самым положительным образом влияет на здоровье ребенка, укрепляет его иммунитет и защищает от инфекционных заболеваний.

    Однако, как пояснила профессора РНИМУ имени Пирогова Ирина Солдатова, в среднем россиянки кормят грудью детей лишь до восьми месяцев из-за того, что им приходится рано выходить на работу.

    «Когда мама кормит ребенка грудью — это профилактика и поддержание ее репродуктивных функций. Это и профилактика гинекологических, эндокринных заболеваний, мастопатии», — добавила эксперт, говоря о пользе длительного кормления грудью для самих женщин.

    Профессор напоминает, что сейчас каждая  девятая женщина имеет заболевание мастопатии, что повышает риск развития рака молочной железы. А это стоит на первом месте в России среди заболеваний и гибели у женщин, — сообщает РИА Новости.

    Автор: Константин Терехов
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