Эксперты рассказали, как кормление детей грудью до трех лет может спасти от рака

Москва, 26 июля. Российские ученые выяснили, что кормление грудью детей до 2-3 лет может стать средством профилактики онкологических заболеваний у женщин.

Кроме того, а это уже общеизвестный факт, длительное грудное вскармливание самым положительным образом влияет на здоровье ребенка, укрепляет его иммунитет и защищает от инфекционных заболеваний.

Однако, как пояснила профессора РНИМУ имени Пирогова Ирина Солдатова, в среднем россиянки кормят грудью детей лишь до восьми месяцев из-за того, что им приходится рано выходить на работу.

«Когда мама кормит ребенка грудью — это профилактика и поддержание ее репродуктивных функций. Это и профилактика гинекологических, эндокринных заболеваний, мастопатии», — добавила эксперт, говоря о пользе длительного кормления грудью для самих женщин.

Профессор напоминает, что сейчас каждая девятая женщина имеет заболевание мастопатии, что повышает риск развития рака молочной железы. А это стоит на первом месте в России среди заболеваний и гибели у женщин, — сообщает РИА Новости.