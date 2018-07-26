Трамп рассказал, как США и Евросоюз любят друг друга

Вашингтон, 26 июля. Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о теплых отношениях Вашингтона и Брюсселя.

По его словам, ЕС, который представлен на фото главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представляет он, любят друг друга.

Ранее Трамп и Юнкер провели в США встречу для запуска новой фазы отношений Евросоюза и Штатов. Как уточнил Юнкер, политики встретились для запуска «фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений».

Ранее Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех барьеров, пошлин и субсидий в торговле. Президент США заявил, что если его предложения примут, то это можно будет назвать честной торговлей и свободным рынком. В то же время Трамп отметил, что США готовы к такому шагу, в отличие от Евросоюза. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил на своей страничке в социальной сети Twitter.