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В Японии казнили всех лидеров «Аум Синрике»
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    В Японии казнили всех лидеров «Аум Синрике»

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    В Японии казнили всех лидеров «Аум Синрике»

    Токио, 26 июля. Глава Минюста Японии Еко Камикава подтвердила казнь шестерых приговоренных к смерти руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрике».

    «Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек», — сообщила Еко Камикава на пресс-конференции.

    Тору Тоеда, Сатору Хасимото, Кэнъити Хиросэ, Масоато Екояма, Ясуо Хаяси и Кадзуаки Окадзаки были последними из 13 лидеров секты «Аум Синрике», приговоренных к смертной казни​​​ за атаку на токийское метро и другие преступления. Министр подчеркнула, что приговоры приведены в исполнение после тщательного рассмотрения всех обстоятельств.

    В начале июля Газета.ru сообщила о казни семи руководителей «Аум Синрике».

    Напомним, 13 высокопоставленных членов секты приговорили к смертной казни за то, что в марте 1995 года сектанты устроили атаку на токийское метро, распылив отравляющий газ зарин. В результате теракта погибли 13 человек, 6,3 тысячи получили отравления.

    Автор: Виктор Мальцев
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