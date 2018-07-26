В Японии казнили всех лидеров «Аум Синрике»

Токио, 26 июля. Глава Минюста Японии Еко Камикава подтвердила казнь шестерых приговоренных к смерти руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрике».

«Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек», — сообщила Еко Камикава на пресс-конференции.

Тору Тоеда, Сатору Хасимото, Кэнъити Хиросэ, Масоато Екояма, Ясуо Хаяси и Кадзуаки Окадзаки были последними из 13 лидеров секты «Аум Синрике», приговоренных к смертной казни​​​ за атаку на токийское метро и другие преступления. Министр подчеркнула, что приговоры приведены в исполнение после тщательного рассмотрения всех обстоятельств.

В начале июля Газета.ru сообщила о казни семи руководителей «Аум Синрике».

Напомним, 13 высокопоставленных членов секты приговорили к смертной казни за то, что в марте 1995 года сектанты устроили атаку на токийское метро, распылив отравляющий газ зарин. В результате теракта погибли 13 человек, 6,3 тысячи получили отравления.