Сирия: армия Асада продолжает операцию против ИГ в провинции Даръа

Дамаск, 26 июля. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики продолжают военную операцию в юго-западной части провинции Даръа. Об этом в четверг сообщает информационное агентство САНА.

По данным агентства, армия Башара Асада продолжает военную операцию в юго-западной части провинции Даръа, террористам «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) нанесен большой урон.

Боевики теряют контроль над территориями в этой области, уточняет агентство.

Напомним, накануне сирийские военные смогли предотвратить две атаки террористов-смертников ИГ1 и ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

1 Организация запрещена на территории РФ.