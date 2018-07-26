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На Украине решили укрепить военно-морские силы вертолетами
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    На Украине решили укрепить военно-морские силы вертолетами

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    На Украине решили укрепить военно-морские силы вертолетами

    Киев, 26 июля. Украина не имеет возможности в ближайшее время пополнить корабельный состав своих ВМС, поэтому якобы «противостоять России» на Азовском море можно за счет военно-морских вертолетов. Об этом рассказал глава правления Украинского милиарного центра Тарас Чмут.

    Как пишут украинские СМИ, усиление потенциала ВМС Украины не упирается в корабли и катера. Он уточнил, что, в первую очередь, надо освещать водную обстановку. Для этого сегодня, по словам спикера, недостаточно двух радиотехнических рот. Чмут предложил нарастить силы Украины на море за счет морской авиации, вертолетов

    «Это определенная демонстрация сил и возможностей, определенный мессидж России, что есть вертолеты, с ними тоже можно играться, и это тоже угроза», — подчеркнул он.

    Чмут добавил, что в перспективе появятся средства для усиления ВМС страны.

    На Украине решили укрепить военно-морские силы вертолетами

    Автор: Алия Садыкова
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