Эксперт сравнил документ Порошенко о «возвращении Крыма» с художественной литературой

Москва, 26 июля. Международный обозреватель ИД «Коммерсант» Сергей Строкань сравнил документ Петра Порошенко о «возвращении Крыма» в состав Украины с художественной литературой.

Свои мысли на эту тему эксперт озвучил в программе «Время покажет» в эфире Первого канала, заявив, что все происходящее в Киеве «выглядит как художественная литература, как фикшн».

«Чем отличается художественная литература от реальности? В художественной литературе есть видимость реальности, но в этом-то и разница. Нет ничего, но почему это запускается?», — заявил Строкань.

Международный обозреватель пояснил, что киевским властям нужна некая идея, которая будет консолидировать общество внутри страны, а также работать на Запад, не давая забыться теме Крыма.

Как напоминает «ПолитНавигатор», президент Украины планирует через полтора года «деоккупировать и реинтегрировать» Крым. Как минимум, такой пункт содержится в документе, который был разработан администрацией Порошенко.

Согласно плану властей Украины, Киев планирует засудить Россию в Европейском суде по правам человека, Международном уголовном суде, трибунале по морскому праву и так далее.

