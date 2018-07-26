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Эксперт сравнил документ Порошенко о «возвращении Крыма» с художественной литературой
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    Эксперт сравнил документ Порошенко о «возвращении Крыма» с художественной литературой

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    Эксперт сравнил документ Порошенко о «возвращении Крыма» с художественной литературой

    Москва, 26 июля. Международный обозреватель ИД «Коммерсант» Сергей Строкань сравнил документ Петра Порошенко о «возвращении Крыма» в состав Украины с художественной литературой.

    Свои мысли на эту тему эксперт озвучил  в программе «Время покажет» в эфире Первого канала, заявив, что все происходящее в Киеве «выглядит как художественная литература, как фикшн». 

    «Чем отличается художественная литература от реальности? В художественной литературе есть видимость реальности, но в этом-то и разница. Нет ничего, но почему это запускается?», — заявил Строкань.

    Международный обозреватель пояснил, что киевским властям нужна некая идея, которая будет консолидировать общество внутри страны, а также работать на Запад, не давая забыться теме Крыма.

    Как напоминает «ПолитНавигатор», президент Украины планирует через полтора года «деоккупировать и реинтегрировать» Крым. Как минимум, такой пункт содержится в документе, который был разработан администрацией Порошенко.

    Согласно плану властей Украины, Киев планирует засудить Россию в Европейском суде по правам человека, Международном уголовном суде, трибунале по морскому праву и так далее.
     

    Автор: Константин Терехов
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