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Мэр Днепра предложил симпатизирующим России украинским учителям уезжать из страны
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    Мэр Днепра предложил симпатизирующим России украинским учителям уезжать из страны

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    Мэр Днепра предложил симпатизирующим России украинским учителям уезжать из страны

    Киев, 26 июля. Глава Днепра Борис Филатов подтвердил намерение реализовать планы по зачистке учреждений образования от преподавателей, симпатизирующих России и республикам Донбасса.  Об этом он рассказал в эфире украинского «34 канала». По словам Борисова, руководители школ будут уволены как по причине непрофессионализма, так и за ошибочные «политические взгляды».

    Борисов уточнил, что, если контракт с директором школы не будет продлен, это не значит, что есть сомнения в патриотизме и «симпатиях к сепаратизму». По словам главы города, бывают разные случаи. Он напомнил, что в течение 2,5 лет многие педагоги в социальных сетях писали вещи, которые «неприемлемы для работы и воспитания» молодых украинцев.

    Мэр Днепра предложил симпатизирующим России украинским учителям уезжать из страны.

    «Если они очень любят, пусть они едут работать туда», — уточнил Филатов.

    Мэр Днепра предложил симпатизирующим России украинским учителям уезжать из страны

    Автор: Алия Садыкова
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