Мэр Днепра предложил симпатизирующим России украинским учителям уезжать из страны
Киев, 26 июля. Глава Днепра Борис Филатов подтвердил намерение реализовать планы по зачистке учреждений образования от преподавателей, симпатизирующих России и республикам Донбасса. Об этом он рассказал в эфире украинского «34 канала». По словам Борисова, руководители школ будут уволены как по причине непрофессионализма, так и за ошибочные «политические взгляды».
Борисов уточнил, что, если контракт с директором школы не будет продлен, это не значит, что есть сомнения в патриотизме и «симпатиях к сепаратизму». По словам главы города, бывают разные случаи. Он напомнил, что в течение 2,5 лет многие педагоги в социальных сетях писали вещи, которые «неприемлемы для работы и воспитания» молодых украинцев.
Мэр Днепра предложил симпатизирующим России украинским учителям уезжать из страны.
«Если они очень любят, пусть они едут работать туда», — уточнил Филатов.