Киев, 26 июля. Глава Днепра Борис Филатов подтвердил намерение реализовать планы по зачистке учреждений образования от преподавателей, симпатизирующих России и республикам Донбасса. Об этом он рассказал в эфире украинского «34 канала». По словам Борисова, руководители школ будут уволены как по причине непрофессионализма, так и за ошибочные «политические взгляды».

Борисов уточнил, что, если контракт с директором школы не будет продлен, это не значит, что есть сомнения в патриотизме и «симпатиях к сепаратизму». По словам главы города, бывают разные случаи. Он напомнил, что в течение 2,5 лет многие педагоги в социальных сетях писали вещи, которые «неприемлемы для работы и воспитания» молодых украинцев.

Мэр Днепра предложил симпатизирующим России украинским учителям уезжать из страны.