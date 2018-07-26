Экс-премьер Украины прокомментировал интервью Пашинина о Донбассе

Москва, 26 июля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал воюющего в Донбассе на стороне украинских силовиков актера Анатолия Пашина «преступником». Мнением политик поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров поделился видео, на котором актер дает интервью. Пашинин рассказывает о своей службе в рядах добровольческого батальона и участии в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ.

«Рекомендую посмотреть и послушать это видео, в котором российский актер Пашинин разглагольствует о том, как ему нравилось наблюдать, как «разлетались на части тела сепаров», — сопроводил запись комментарием экс-премьер.

Азаров в эмоциональной форме высказался о моральном облике актера, назвав его преступником.

«Это урод и преступник. И неважно, какой он национальности. Ее у бандитов нет», — заключил Николай Азаров.

Напомним, Пашинин в 2017 году вступил в ряды восьмого батальона Украинской добровольческой армии, основанной на базе запрещенной в России националистической организации «Правый сектор»1.

В рядах националистического батальона Пашинин участвовал в боевых действиях в Донбассе, которые начались весной 2014 года из-за того, что жители ДНР и ЛНР не признали пришедшее к власти в результате государственного переворота на Украине правительство. Под прикрытием так называемой антитеррористической операции (АТО) Киев ввел в регион войска. В настоящий момент силовики называют свои действия Операцией объединенных сил. По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.