Новый способ доставки наноспутников на орбиту придумали в России

Москва, 26 июля. Ученые из ракетно-космического центра «Прогресс» разработали новый способ доставки наноспутников на орбиту.

Как пояснил руководитель центра Дмитрий Баранов, аппараты станут своего рода попутной нагрузкой в переходном отсеке ракет «Союз-2» при запусках более крупных объектов.

Сейчас же, по словам специалиста, при запусках ракет наноспутники размещают на специальной раме, которую крепят к разгонному блоку и основному космическому аппарату.

«Принципиальная возможность размещения в переходном отсеке ракеты-носителя попутной нагрузки имеется и РКЦ «Прогресс» готов к взаимодействию с потенциальными заказчиками», — цитирует Баранова РИА Новости.

Правда, пока непонятно какое количество наноспутников можно будет разместить, воспользовавшись новым способом. В ракетно-космического центре уточнили, что все будет зависеть от договоренностей с заказчиками.

Как напоминают «Известия», российский рекорд по количеству доставленных на одной ракете спутников был поставлен в прошлом году, после выведения на три орбиты 73-х аппаратов.