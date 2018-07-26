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Новый способ доставки наноспутников на орбиту придумали в России
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    Новый способ доставки наноспутников на орбиту придумали в России

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    Новый способ доставки наноспутников на орбиту придумали в России

    Москва, 26 июля. Ученые из ракетно-космического центра «Прогресс» разработали новый способ доставки наноспутников на орбиту.

    Как пояснил руководитель центра Дмитрий Баранов, аппараты станут своего рода попутной нагрузкой в переходном отсеке ракет «Союз-2» при запусках более крупных объектов.

    Сейчас же, по словам специалиста, при запусках ракет наноспутники размещают на специальной раме, которую крепят к разгонному блоку и основному космическому аппарату.

    «Принципиальная возможность размещения в переходном отсеке ракеты-носителя попутной нагрузки имеется и РКЦ «Прогресс» готов к взаимодействию с потенциальными заказчиками», — цитирует Баранова РИА Новости.

    Правда, пока непонятно какое количество наноспутников можно будет разместить, воспользовавшись новым способом. В ракетно-космического центре уточнили, что все будет зависеть от договоренностей с заказчиками.

    Как напоминают «Известия», российский рекорд по количеству доставленных на одной ракете спутников был поставлен в прошлом году, после выведения на три орбиты 73-х аппаратов.

    Автор: Константин Терехов
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