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Киевские власти препятствуют тысячам верующим из Одессы в поездке на крестный ход
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    Киевские власти препятствуют тысячам верующим из Одессы в поездке на крестный ход

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    Киевские власти препятствуют тысячам верующим из Одессы в поездке на крестный ход

    Одесса, 26 июля. Украинские власти препятствуют верующим из Одессы в поездке на крестный ход в Киев.

    Как сообщает ТАСС, по словам  протоиерея Сергия Лебедева, транспортные компании под давлением чиновников из столицы Украины отказываются совершать перевозки верующих в Киев.

    «Мы стали обращаться в транспортные организации и на удивление нам стали отказывать. Как нам стало известно, что определенные гражданские лица позвонили куда следует, и эти люди отказали нам», — заявил пресс-секретарь Одесской епархии в эфире одного из украинских телеканалов.

    Протоиерей напомнил, что ежегодно люди могли арендовать автобусы для поездки в Киев для того, чтобы принять участие в крестном ходе, однако в этот раз ситуация кардинально поменялась.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, украинские власти запретили перевозчикам ездить в Киев 27 июля, когда в городе будет праздноваться 1030-летие крещения Руси. На действия руководства страны пожаловалась Украинская православная церковь Московского патриархата. 

    Автор: Константин Терехов
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