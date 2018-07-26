Киевские власти препятствуют тысячам верующим из Одессы в поездке на крестный ход

Одесса, 26 июля. Украинские власти препятствуют верующим из Одессы в поездке на крестный ход в Киев.

Как сообщает ТАСС, по словам протоиерея Сергия Лебедева, транспортные компании под давлением чиновников из столицы Украины отказываются совершать перевозки верующих в Киев.

«Мы стали обращаться в транспортные организации и на удивление нам стали отказывать. Как нам стало известно, что определенные гражданские лица позвонили куда следует, и эти люди отказали нам», — заявил пресс-секретарь Одесской епархии в эфире одного из украинских телеканалов.

Протоиерей напомнил, что ежегодно люди могли арендовать автобусы для поездки в Киев для того, чтобы принять участие в крестном ходе, однако в этот раз ситуация кардинально поменялась.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, украинские власти запретили перевозчикам ездить в Киев 27 июля, когда в городе будет праздноваться 1030-летие крещения Руси. На действия руководства страны пожаловалась Украинская православная церковь Московского патриархата.