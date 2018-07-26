Более 100 яиц паразита обнаружили в мозге восьмилетней девочки из Индии

Нью-Дели, 26 июля. В мозге восьмилетней девочки из Индии обнаружили более 100 яиц ленточного червя. Об этом сообщает газета The Hindu.

Девочка поступил с жалобами на эпилептические припадки и сильную головную боль в больницу города Гургаон. Пациентка страдала от болезни в течение полугода. Медики приступили к лечению нейроцистицеркоза стероидами. Но после приема лекарств пациентка пожаловалась на увеличение массы тела и проблемы с дыханием, из-за которых она не могла самостоятельно передвигаться.

Исследование методом компьютерной томографии показало, что мозге девочки находится более 100 яиц солитера. Туда они попали через кровеносную систему из кишечника. Девочке назначили курс лечения противопаразитарными и противоотечными препаратами. После их приема ребенок выздоровел и снова смог ходить.