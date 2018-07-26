Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

Москва, 26 июля. МВД России готовит законопроект, который освободит жителей Белоруссии и «близких по менталитету к россиянам» украинцев от прохождения собеседования на русском языке при получении гражданства РФ.

Министерство предлагает внести поправки в закон «О гражданстве РФ» и освободить от прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины. В ведомстве отмечают, что граждане Украины используют русский язык в культурной и семейно-бытовой сферах и близки российским гражданам по своему менталитету, сообщает РИА Новости.

Ранее газета «Известия» сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные МВД поправки в закон «О гражданстве РФ», которые также упрощают для иностранцев процедуру получения российского гражданства.