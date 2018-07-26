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«Ждем признания Косово частью Сербии»: в посольстве РФ ответили на «Крымскую декларацию» США
Украина
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    «Ждем признания Косово частью Сербии»: в посольстве РФ ответили на «Крымскую декларацию» США

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    «Ждем признания Косово частью Сербии»: в посольстве РФ ответили на «Крымскую декларацию» США

    Вашингтон, 26 июля. В российском посольстве в США прокомментировали так называемую «Крымскую декларацию» государственного департамента.

    «С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в официальном сообщении российского дипведомства, опубликованного  в Facebook

    При этом, как подчеркнули российские дипломаты, американцы фактически противоречат сами себя, апеллируя положением о праве народов на самоопределение, которое, собственно и легло в основу воссоединения Крыма и России в 2014 году.

    При этом, напомнили в российском посольстве американским властям, несмотря на раздуваемые на Западе мифы о якобы оккупации Крыма, на территории российского полуострова отдыхают сотни тысяч туристов из Украины и выступают артисты из США.

    Как информирует РИА Новости, заявление Госдепа сопровождается рисунком, на котором изображен Белый дом с флагами США и Сербии. Так почти 100 лет назад Соединенные Штаты продемонстрировали свою солидарность с сербским народом

    «Ждем декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия», — прокомментировали изображение в российском посольстве.

    Как напоминает RT, в 2008 году администрация в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость Косово от властей в Белграде. Тогда власти США признали право независимость республики.

    Автор: Константин Терехов
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