Сирия: российские военные медики помогли 50 беженцам, вернувшимся из Иордании

Дамаск, 26 июля. Российские военные медики провели обследования более 50 беженцев, которые вернулись из Иордании на освобожденную от боевиков территорию Сирии.

Все получившие помощь беженцы прошли через расположенный около города Насиб пункт пропуска.

«На пункте пропуска в Насибе мы обследовали уже более 50 беженцев, которые вернулись в страну из Иордании», — сообщил РИА Новости начальник медицинского отделения российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Павликов.

Российские военные медики оказывают беженцам помощь в развернутом у границы Сирии и Иордании полевом медицинском пункте. Получить консультацию врача могут все желающие беженцы, которые возвращаются на родину.

Ранее Газета.ru сообщила, что президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с российской делегацией. В ходе беседы сирийский лидер высоко оценил помощь России в подготовке условий для возвращения сирийцев в их города и деревни.