«Мосметрострой» может построить тоннель в Крыму на трассе в обход Севастополя

Севастополь, 26 июля. В строительстве тоннеля на Крымском полуострове на трассе в обход Севастополя может принять участие «Мосметрострой».

Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Жуков, добавив, что предприятие готово приступать к работе в любой момент, и планирует направить заявку на конкурс по определению компании-исполнителя.

«Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя», — заявил генеральный директор «Мосметростроя».

Кроме прочего Сергей Жуков в интервью «Известиям» рассказал о планах компании по строительству переправы — моста или тоннеля остров Сахалин. Сейчас в «Мосметрострое» готовят технико-экономическое обоснование проектов.

Также, по словам руководителя «Мосметростроя», предприятие не исключает возможность участия в возведении тоннелей на высокоскоростной железной дороге Москва – Казань.