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Россия
«Мосметрострой» может построить тоннель в Крыму на трассе в обход Севастополя
Россия
«Мосметрострой» может построить тоннель в Крыму на трассе в обход Севастополя
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    «Мосметрострой» может построить тоннель в Крыму на трассе в обход Севастополя

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    «Мосметрострой» может построить тоннель в Крыму на трассе в обход Севастополя

    Севастополь, 26 июля. В строительстве тоннеля на Крымском полуострове на трассе в обход Севастополя может принять участие «Мосметрострой».

    Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Жуков, добавив, что предприятие готово приступать к работе в любой момент, и планирует направить заявку на конкурс по определению компании-исполнителя.

    «Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя», — заявил генеральный директор «Мосметростроя».

    Кроме прочего Сергей Жуков в интервью «Известиям» рассказал о планах компании по строительству переправы — моста или тоннеля остров Сахалин. Сейчас в  «Мосметрострое» готовят технико-экономическое обоснование проектов.

    Также, по словам руководителя «Мосметростроя», предприятие не исключает возможность участия в возведении тоннелей на высокоскоростной железной дороге Москва – Казань.

    Автор: Константин Терехов
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