Сирия: 112 беженцев вернулись в страну из Иордании за сутки

Дамаск, 26 июля. Сирийские беженцы возвращаются на родину из соседней Иордании после освобождения городов и деревень от боевиков.

Беженцы проходят через пограничный пункт пропуска около города Насиб.

«За последние сутки с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб» вернулись 112 беженцев», — цитирует руководителя филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев полковника Михаила Киласева РИА Новости​​​.

По словам полковника, в настоящее время пункт пропуска работает в круглосуточном режиме. Тут же действуют медпункт, пункты отдыха, питания, оформления документов и выдачи гуманитарной помощи. Многие беженцы возвращаются в страну после пяти лет скитаний.

Российские военные и волонтеры активно помогают бежавшим от войны мирным жителям возвращаться в Сирию. Ранее газета «Известия» сообщила, что президент страны Башар Асад высоко оценил усилия РФ по возвращению сирийских беженцев на родину.