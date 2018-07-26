Сирия: США осудили теракт, совершенный ИГИЛ в провинции Эс-Сувейда

Вашингтон, 26 июля. Власти Соединенных Штатов решительно осудили теракт совершенный запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 в провинции Эс-Сувейда в Сирии.

«Госдепартамент решительно осуждает варварские нападения боевиков ИГ1, совершенные в Сирии, которые преднамеренно убили десятки гражданских лиц и ранили многих других», — в том числе говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства США.

В государственном департаменте также добавили, что США остаются «непоколебимы в усилиях по разгрому ИГ», а также «в приверженности работе коалиции для достижения этой цели».

Как напоминает РИА Новости, в результате террористического акта, совершенного смертниками «Исламского государства»1 накануне на юге Сирии, погибли 215 человек, более 150 мирных жителей были ранены.

Террорист-смертник, связанный с ИГИЛ, осуществил самоподрыв на рынке в городе Эс-Сувейда. В то же время экстремисты провели несколько атак на населенные пункты провинции, — напоминает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.