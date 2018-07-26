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Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на саммите БРИКС
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    Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на саммите БРИКС

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    Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на саммите БРИКС

    Москва, 26 июля. Президент России Владимир Путин проведет на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

    Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку участия китайского лидера в Восточном экономическом форуме. Также на встрече может быть затронута тема противостояние США и КНР в сфере торговли.

    Встреча пройдет в виде неформального общения за обеденным столом, сообщает Газета.ru.

    Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 25 по 27 июля. Президент России прибудет в столицу Южноафриканской Республики 26 июля. Помимо России и других участников БРИКС: Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в саммите примут участие главы Ямайки, Аргентины, Турции, Египта и Индонезии.

    Автор: Виктор Мальцев
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