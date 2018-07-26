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Путин на полях БРИКС пообщается с Эрдоганом
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    Путин на полях БРИКС пообщается с Эрдоганом

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    Путин на полях БРИКС пообщается с Эрдоганом

    Йоханнесбург, 26 июля. Владимир Путин планирует на полях саммита БРИКС провести встречу с Тайипом Эрдоганом.

    Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Ожидается, что встреча лидеров России и Турции состоится сегодня.

    «Будет продолжен постоянный диалог. Здесь — и двусторонка, и энергетические проекты и, конечно, сотрудничество по сирийскому регулированию, в частности, дальнейшие шаги в астанинском формате», — рассказал Ушаков о примерных темах общения президентов.

    Как напоминает RT, ранее Владимир Путин поздравил Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах и вступлением в должность. Нашу страну на инаугурации в Анкаре представлял Дмитрий Медведев.

    К слову, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот между Россией и Турцией увеличился более чем на треть и составил более 21,5 миллиардов долларов.

    Добавим, что в кулуарах и на полях БРИКС Владимир Путин проведет встречи с президентом ЮАР, премьер-министром Индии, главой Замбии, президентом Аргентины и лидером Анголы.

    Автор: Константин Терехов
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