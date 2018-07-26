Путин встретится с лидерами ряда государств на полях БРИКС

Москва, 26 июля. Президент РФ Владимир Путин встретится на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге с президентом ЮАР Сирилом Рамофозой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Замбии Эдгаром Лунгу, президентом Аргентины Маурисио Макри и лидером Анголы Жуаном Лоуренсу. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

С главой Замбии президент России обсудит проект создания центра ядерной науки и технологий, гуманитарные вопросы и экономическое развитие. С президентом Анголы Путин обсудит связанные с алмазодобычей вопросы, сотрудничество с БРИКС, ситуацию в Африке и российско-африканское сотрудничество.

На встрече с аргентинским президентом Владимир Путин обсудит подготовку к намеченному на конец ноября саммиту G20.

На полях БРИКС президент России впервые встретится с южноафриканским коллегой Сирилом Рамофозой. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, председательство ЮАР в БРИКС и возможность новых контактов в будущем году. По итогам встречи планируется подписать меморандум о взаимопонимании между правительствами и соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Ранее «Известия» сообщили, что Владимир Путин проведет в ЮАР 26 и 27 июля и посетит 10-й саммит стран БРИКС.