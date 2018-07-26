Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям»: Захарова обратила внимание на непоследовательность политики США

Москва, 26 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила опубликованную Госдепом США «Крымскую декларацию» с Парижским соглашением по климату и соглашением по иранской ядерной программе, из которых Вашингтон вышел по решению Дональда Трампа.

«Крымская декларация» Госдепартамента США определяет непризнание Крыма частью РФ в качестве официальной политики Вашингтона.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИД напомнила, что «Трамп взял и перерешил» и добавила, что знает цену подобным «судьбоносным декларациям».

Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За воссоединение с России проголосовали 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% горожан Севастополя.

Тем не менее, Украина все еще считает Крым временно оккупированной территорией. Ранее «Известия» сообщили, что президент страны Петр Порошенко поблагодарил США за декларацию по Крыму.

Кремль неоднократно заявлял, что присоединение Крыма произошло демократическим путем и соответствует международному праву и уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».