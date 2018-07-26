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Политика
США «ясно дали понять» России, что урегулирование в Сирии возможно только через Женевский процесс — Помпео
Политика
США «ясно дали понять» России, что урегулирование в Сирии возможно только через Женевский процесс — Помпео
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    США «ясно дали понять» России, что урегулирование в Сирии возможно только через Женевский процесс — Помпео

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    США «ясно дали понять» России, что урегулирование в Сирии возможно только через Женевский процесс — Помпео

    Вашингтон, 26 июля. США считают, что единственной возможностью для решения кризиса в Сирии остается Женевский процесс, и хотят, чтобы Россия была готовой к политическому урегулированию в стране. Об этом во время выступления в Сенате США заявил глава Госдепартамента Майкл Помпео.

    Помпео заявил, что на прошедшем в Хельсинки саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждались возможности совместной работы над проблемой возвращения на родину беженцев из Сирии.

    «Мы ясно дали понять, что это возможно посредством политического процесса в Женеве», — заявил госсекретарь.

    Помпео отметил, что в настоящее время руководство США изучает возможности заставить Россию «быть более готовой к взаимодействию по достижению политического решения», которое позволит создать условия для политического урегулирования в Сирии.

    Напомним, урегулирование конфликта в Сирии обсуждают на площадках Астаны и Женевы. Но первой попыткой собрать широкий состав участников, в том числе представителей от курдского народа, на одной переговорной площадке стал Конгресс сирийского нацдиалога. Он прошел 30 января в Сочи.

    Ранее «Известия» сообщили, что правительство Сирии намерено отправить на следующие переговоры в Сочи тот же состав делегации, который участвовал в прошлых переговорах в Астане.

    Автор: Виталий Малясев
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