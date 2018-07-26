Вашингтон, 26 июля. США считают, что единственной возможностью для решения кризиса в Сирии остается Женевский процесс, и хотят, чтобы Россия была готовой к политическому урегулированию в стране. Об этом во время выступления в Сенате США заявил глава Госдепартамента Майкл Помпео.

Помпео заявил, что на прошедшем в Хельсинки саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждались возможности совместной работы над проблемой возвращения на родину беженцев из Сирии.

«Мы ясно дали понять, что это возможно посредством политического процесса в Женеве», — заявил госсекретарь.

Помпео отметил, что в настоящее время руководство США изучает возможности заставить Россию «быть более готовой к взаимодействию по достижению политического решения», которое позволит создать условия для политического урегулирования в Сирии.

Напомним, урегулирование конфликта в Сирии обсуждают на площадках Астаны и Женевы. Но первой попыткой собрать широкий состав участников, в том числе представителей от курдского народа, на одной переговорной площадке стал Конгресс сирийского нацдиалога. Он прошел 30 января в Сочи.

Ранее «Известия» сообщили, что правительство Сирии намерено отправить на следующие переговоры в Сочи тот же состав делегации, который участвовал в прошлых переговорах в Астане.