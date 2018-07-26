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Новороссия
Донбасс: украинские силовики обстреляли Горловку из зенитной установки
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    Донбасс: украинские силовики обстреляли Горловку из зенитной установки

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    Донбасс: украинские силовики обстреляли Горловку из зенитной установки

    Донецк, 26 июля. Украинские силовики обстреляли из зенитной установки (ЗУ) поселок в подконтрольной Донецкой народной республике Горловке, некоторые снаряды попали в дома. Об этом в своем в своем Telegram-канале написал исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

    «Только что из ЗУ была обстреляна Гольма. Порядка пяти попаданий по домам», — написал Приходько.

    Горловка находится недалеко от линии соприкосновения и всего в 40 км от Донецка. В городе проживает 250 тысяч человек. Тем не менее, Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

    Напомним, конфликт на востоке Украины разгорелся, когда пришедшее к власти в 2014 году правительство решило провести военную операцию против заявивших о независимости ДНР и ЛНР. По данным ООН за четыре года вооруженного противостояния в конфликте погибли более 10 тысяч человек.

    Автор: Виталий Малясев
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