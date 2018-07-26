Помпео рассказал, что Путин и Трамп «согласились не соглашаться» по Украине на саммите в Хельсинки

Вашингтон, 26 июля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в Хельсинки «согласились не соглашаться» по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео.

Госсекретарь отвечал на вопросы сенаторов на слушаньях в среду. На вопрос, были ли на саммите достигнуты договоренности относительно Украины, Помпео ответил, что стороны «согласились не соглашаться».

«Политика США по этим вопросам не изменилась. И вы это видите», — приводит слова главы американского внешнеполитического ведомства Газета.ru.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры двух стран провели двухчасовую беседу наедине, после чего прошел официальный обед делегаций в расширенном составе. По итогам встречи оба лидера заявили о заинтересованности стран в улучшении отношении.