Москва, 26 июля. Сотрудничество России и США в Сирии могло бы предотвратить теракты исламистов, считает член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Ранее СМИ сообщили о серии террористических атак в сирийской провинции Эс-Сувейда, жертвами которых стали не менее 215 человек. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1.

«Очень даже вероятно, что тесное взаимодействие российских военных с их американскими коллегами могло бы предотвратить последние теракты в Сирии», — сообщил Клинцевич журналистам.

Сенатор отметил, что российская сторона заявила о готовности к такому сотрудничеству почти сразу после прошедшего 16 июля в Хельсинки саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако ответной реакции от Соединенных Штатов пока нет.

Клинцевич также заявил, что вопрос сотрудничества России и США в Сирии является «гуманитарным вопросом» и «вопросом жизни и смерти гражданского населения».

1 Организация запрещена на территории РФ.