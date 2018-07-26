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Политика
Сотрудничество России и США могло бы предотвратить последние теракты в Сирии — Клинцевич
Политика
Сотрудничество России и США могло бы предотвратить последние теракты в Сирии — Клинцевич
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    Сотрудничество России и США могло бы предотвратить последние теракты в Сирии — Клинцевич

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    Сотрудничество России и США могло бы предотвратить последние теракты в Сирии — Клинцевич

    Москва, 26 июля. Сотрудничество России и США в Сирии могло бы предотвратить теракты исламистов, считает член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

    Ранее СМИ сообщили о серии террористических атак в сирийской провинции Эс-Сувейда, жертвами которых стали не менее 215 человек. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1.

    «Очень даже вероятно, что тесное взаимодействие российских военных с их американскими коллегами могло бы предотвратить последние теракты в Сирии», — сообщил Клинцевич журналистам.

    Сенатор отметил, что российская сторона заявила о готовности к такому сотрудничеству почти сразу после прошедшего 16 июля в Хельсинки саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако ответной реакции от Соединенных Штатов пока нет.

    Клинцевич также заявил, что вопрос сотрудничества России и США в Сирии является «гуманитарным вопросом» и «вопросом жизни и смерти гражданского населения».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виктор Мальцев
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