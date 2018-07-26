Белый дом считает закрытой тему подаренного Путиным футбольного мяча

Вашингтон, 26 июля. Белый дом больше не собирается обсуждать тему проверки на безопасность подаренного Владимиром Путиным Дональду Трампу футбольного мяча, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Сандерс отметила, что на безопасность проверяются все подарки американского лидера, футбольный мяч также прошел эту процедуру.

«Процесс проверки на безопасность, которая проводится для всех подарков, был осуществлен и в отношении футбольного мяча. В дальнейшем мы не собираемся комментировать процедуры обеспечения безопасности», — заявила пресс-секретарь президента США агентству Bloomberg.

Издание отмечает, что согласно маркировке, мяч оснащен рекламным чипом компании Adidas, который используется для беспроводной передачи данных. Технология позволяет болельщикам получить доступ к футбольному контенту. Такое устройство присутствует во всех подобных изделиях Adidas и не является шпионским.

Ранее Секретная служба США сообщила, что подаренный президентом России американскому коллеге футбольный мяч прошел проверку на безопасность. Глава Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниэл Коутс заявил, что мяч «был исследован очень внимательно».