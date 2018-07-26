Сирия: военные ликвидировали 75 боевиков ИГ, отражая атаку террористов на провинцию Эс-Сувейда

Дамаск, 26 июля. Сирийская арабская армия (САА) ликвидировала около 75 боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1 во время отражения атаки на деревню на востоке провинции Эс-Сувейда.

Бой произошел в среду, 25 июля во время масштабной атаки террористов на провинцию.

«Сирийская армия прибыла в зону (боевых действий) и вступила в бой с нападающими и ликвидировала около 75 террористов», — рассказал РИА Новости губернатор провинции Амер Аль-Ашши.

В среду утром провинция Эс-Сувейда и ее столица подверглись атаке террористов ИГ. Один из террористов-смертников подорвал себя на овощном рынке города. Другой привел взрывное устройство в действие поле того, как был пойман местным жителем.

На востоке провинции отряды ИГ напали на ряд деревень, но встретили сопротивление со стороны правительственных войск и местного ополчения. В результате атаки террористов на провинцию погибли 170 человек, более 200 мирных граждан получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.