Сирия: армия усилила контроль восточной границы провинции Эс-Сувейда

Дамаск, 26 июля. Правительственные войска и местное ополчение усилили присутствие на востоке провинции Эс-Сувейда после атаки боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1.

«Сирийская армия закрепилась на всей восточной границе провинции (Эс-Сувейда), а ВВС патрулируют территорию с целью воспрепятствовать любой попытке нападения террористов в данном направлении», — цитирует губернатора провинции Эс-Сувейда Амера Аль-Ашши РИА Новости.

Аль-Ашши отметил, что для контроля прибывающих в провинцию граждан увеличено количество блокпостов. Авиация атаковала пути снабжения боевиков в глубине пустыни, откуда они прибыли. С начала атаки террористов на провинцию армия ликвидировала около 75 боевиков.

Атака началась утром 25 июля с двойного теракта в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел взрывное устройство в действие на овощном рынке. Другой подорвал себя, когда был пойман местным жителем.

В этот же день отряды ИГ атаковали ряд деревень на протяжении всей 110 километровой границы с пустыней на востоке провинции Эс-Сувейда. Атаку отразили силы местного ополчения и правительственные войска. В результате нападения террористов погибли 170 человек, еще 200 мирных жителей получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.