Москва, 26 июля. Обстрел территории Израиля в среду велся с позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), ответным ударом террористы были ликвидированы, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, в среду около 21.30 боевики ИГ1 пытались спровоцировать удар войск Израиля по позициям сирийской правительственной армии: открыли ракетный обстрел территории Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.

Ответным ударом армии обороны Израиля все боевики и ракетные установки были оперативно уничтожены.

В сообщении Минобороны отмечается, что командование российской группировки войск в САР выразило благодарность руководству израильской армии «за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов».

Ранее сообщалось, что израильские войска атаковали в Сирии установку, выпустившую две ракеты, которые пролетели через границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.