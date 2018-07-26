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Новости Сирии
Израильским ударом по территории Сирии уничтожены террористы ИГ — Минобороны РФ
Новости Сирии
Израильским ударом по территории Сирии уничтожены террористы ИГ — Минобороны РФ
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    Израильским ударом по территории Сирии уничтожены террористы ИГ — Минобороны РФ

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    Израильским ударом по территории Сирии уничтожены террористы ИГ — Минобороны РФ

    Москва, 26 июля. Обстрел территории Израиля в среду велся с позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), ответным ударом террористы были ликвидированы, сообщает Министерство обороны РФ.

    По данным российского оборонного ведомства, в среду около 21.30 боевики ИГ1 пытались спровоцировать удар войск Израиля по позициям сирийской правительственной армии: открыли ракетный обстрел территории Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.

    Ответным ударом армии обороны Израиля все боевики и ракетные установки были оперативно уничтожены.

    В сообщении Минобороны отмечается, что командование российской группировки войск в САР выразило благодарность руководству израильской армии «за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов».

    Ранее сообщалось, что израильские войска атаковали в Сирии установку, выпустившую две ракеты, которые пролетели через границу.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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