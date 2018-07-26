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Порошенко поблагодарил США за «Крымскую декларацию»
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    Порошенко поблагодарил США за «Крымскую декларацию»

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    Порошенко поблагодарил США за «Крымскую декларацию»

    Киев, 26 июля. Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Госдепартаменту США за подписания «Крымской декларации».

    В своем микроблоге в Twitter Порошенко опубликовал фотографию официальной благодарности в адрес властей США. Украинский президент написал, что приветствует «историческое решение» Вашингтона. 

    При этом он «искренне поблагодарил» администрацию президента США Дональда Трампа «за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах». Отметим, что «Крымскую декларацию» выпустил Госдепартамент США, а не Белый дом.

    В среду Госдеп выпустил «Крымскую декларацию». В документе, подписанным госсекретарем Майком Помпео, говорится, что официальной политикой Вашингтона является непризнание включения полуострова Крым в состав РФ.

    Референдум о возвращении полуострова Крым в состав России прошел после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались «за». 

    Украина продолжает считать Крым своей территорией, аннексированной Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Вхождение Крыма в состав РФ стало причиной введения санкций против страны со стороны США и Евросоюза. Москва ответила на это контрсанкциями и импортозамещением

    Автор: Олеся Волкова
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