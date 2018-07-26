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Россия предложила Сирии использовать опыт СССР восстановления после войны
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Израильским ударом по территории Сирии уничтожены террористы ИГ — Минобороны РФ
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    Россия предложила Сирии использовать опыт СССР восстановления после войны

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    Россия предложила Сирии использовать опыт СССР восстановления после войны

    Москва, 26 июля. Опыт восстановления СССР после завершения Великой Отечественной войны может быть использован в Сирии, заявил начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

    Мизинцев напомнил, что после 1945 года страна смогла в кратчайшие сроки решить колоссальный объем задач. Это позволило Советскому Союзу стать второй «по по экономической мощи мировой державой».

    Мизинцев обратился к представителю главного управления по работе с личным составом Минобороны с просьбой «подготовить соответствующий аналитический материал» для сирийской стороны.

    В интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что в послевоенной истории СССР есть несколько моментов, которые могли бы действительно помочь Сирии. В первую очередь, по его мнению, Дамаску необходимо обратить внимание на сельское хозяйство, что обеспечит «нормальную жизнь в смысле питания для большей части населения и даже экспорта». 

    Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад высоко оценил усилия Москвы по возвращению сирийских беженцев.

    Автор: Олеся Волкова
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