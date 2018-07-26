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«Может она в президенты хочет?»: в Сети посмеялись над Приходько из-за иска к Порошенко
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    «Может она в президенты хочет?»: в Сети посмеялись над Приходько из-за иска к Порошенко

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    «Может она в президенты хочет?»: в Сети посмеялись над Приходько из-за иска к Порошенко

    Москва, 25 июля. Пользователи Сети раскритиковали украинскую певицу Анастасию Приходько за иск против администрации Петра Порошенко, в котором она утверждает, что ее обманом сняли в предвыборном ролике украинского президента.

    Приходько потребовала компенсацию более 500 тыс. гривен (около 20 тыс. долларов) за «неправомерное использование» своего сценического образа.

    Конфликт разгорелся в феврале этого года, сообщала «Газета.ру». Певица со своим режиссером сообщили, будто их задействовали в предвыборном ролике Порошенко обманным путем. Приходько заявляла, что снималась в социальном проекте, режиссер, что не предполагал, что ролик будет иметь политический характер.

    По мнению большинства интернет-пользователей, иск певицы — лишь способ напомнить публике о себе.

    «Может она в президенты хочет?»: в Сети посмеялись над Приходько из-за иска к Порошенко

    «Может она в президенты хочет?», — пишет Тамара Лук'янчук.

    «Стыдно глупо Настя за ваш поступок. Пиар вам нужен грязный. А мы думали вы патриот, ан нет», — считает Татьяна Лебедева.

    Отметим, что некоторые украинские пользователи поддержали идею певицы судиться с президентом.

    Пользователь под ником Harry Poltavsky, в частности, подчеркнул, что «Порошенко ненавидит вся страна, а Приходько любит как певицу и патриотку вся Украина».

    «Может она в президенты хочет?»: в Сети посмеялись над Приходько из-за иска к Порошенко

    Автор: Олеся Волкова
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