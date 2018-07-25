Потоп в Киеве: в городе коллапс и потопы, Кличко обещает, что «все будет завтра», но ему не верят

Киев, 25 июля. В результате сильного ливня в Киеве затопило здание суда, подземные переходы, а также дороги, тоннели и тротуары, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Кроме того, массивные потоки дождевых осадков смыли часть конструкций моста на пересечении улиц Кирилловской (бывшая улица Фрунзе) и Елены Телиги, что привело к его обрушению.

Обрушение моста парализовало транспортное движение, в результате чего с обеих сторон путепровода образовались пробки. На место инцидента прибыли коммунальщики и сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, а также мэр Киева Виталий Кличко. Корреспонденту ФАН удалось побывать на месте событий, а также выслушать комментарий у мэра украинской столицы.

«Этот путепровод был построен в 1965 году, после этого его ни разу не реставрировали. В этом году одну часть путепровода мы отремонтировали и планировали его сдать. Посмотрим на его состояние, может быть, еще успеем через месяц сдать его в эксплуатацию. Мы знаем, что сейчас стихия, по Киеву прошел ливень, ливневые стоки не рассчитаны на такое количество воды. И мы видим, что большой поток воды вымыл часть путепровода в том месте, где были строительные работы», — сообщил Кличко.

Мэр также заверил, что в ближайшие часы специалисты оценят масштаб ущерба, после чего мост будет восстановлен в «как можно скорее». После этого журналисты поинтересовались у градоначальника, как при таком транспортном коллапсе ему удалось добраться в Подольский район.

Кличко ушел от прямого ответа на вопрос, отметив, что транспортное движение в Киеве парализовано из-за сильных ливней, которые спровоцировали затопления, превратив улицы в реки.

Кличко добавил, что причиной потопа в Киеве стали аномальные осадки, с объемами которых не может справиться ливневая канализация. Он выразил уверенность, что такие проблемы бывают во всем мире и даже в самых крупных мегаполисах. Несмотря на успокоительный тон Кличко, киевляне напомнили мэру, что улицы Киева оказываются затопленными после каждого дождя, а также возмутились качеством и темпами работ коммунальных служб столицы.

«А если бы тут люди были? Почему он обвалился в жилом районе? Я тут живу рядом. А если бы по нему машины ехали? Его три месяца уже чинили», — раздраженно спросила женщина. Очевидно, что веры словам Кличко у людей нет.

Градус напряжения снизило и появление нетрезвого фаната Кличко. Он подошел к мэру и пожал ему руку, проникновенно глядя в глаза: «Я знаю вас, я за вас болел». На этой мажорной ноте мэр с довольным видом удалился, пообещав, что «все будет завтра».