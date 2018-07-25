Супруга Асада вручила младшей дочери погибшего в Сирии Героя России котенка

Дамаск (Сирия), 25 июля. Жена президента Сирии Башара Асада Асма подарила котенка младшей дочери Героя России Марата Ахметшина, павшего во время борьбы с террористами в Сирии.

В Сирию по приглашению Асада и его жены прибыли пять семей российских военнослужащих. Среди них были супруга и трое детей Марата Ахметшина, который погиб в бою с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), спасая товарищей.

Члены семей вместе с первой леди Сирии возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Дамаске. После, во время неофициальной части встречи, Асма подарила Ралине Ахметшиной серого котенка шотландской вислоухой породы «на память из Сирии». Девочка ответила, то назовет питомца Угольком, сообщает РИА Новости.

Ахметшин погиб в Сирии в июне 2016 года. Около Пальмиры он вступил в бой с боевиками, уничтожил несколько боевых машин, но получил три смертельных ранения, сообщала «Газета.ру». Позднее Ахметшину присвоили звание Героя России.

1 Организация запрещена на территории РФ.