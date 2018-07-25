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Политика
В Госдуме раскритиковали идею Киева об изменении международного спортивного законодательства
Политика
В Госдуме раскритиковали идею Киева об изменении международного спортивного законодательства
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    В Госдуме раскритиковали идею Киева об изменении международного спортивного законодательства

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    В Госдуме раскритиковали идею Киева об изменении международного спортивного законодательства

    Москва, 25 июля. Изменения в международном спортивном законодательстве, которые может инициировать Киев, поставят под удар в первую очередь украинских спортсменов, заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

    По словам Свищева, подобные намерения Киева «подтверждают, что руководители Украины ничего не понимают в спорте». 

    «Спортсмен выступает там, где проходят соревнования, и выдумывание неких украинских законов, которыми они ограничат права спортсменов, будет расцениваться во всем мире как клоунада», — цитирует слова Свищева РИА Новости.

    Депутат подчеркнул, что если Киев создаст такие условия, при которых украинцы не смогут выступать на соревнованиях в РФ, это ударит прежде всего по спортсменам.

    Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил ранее, что Украина собирается инициировать внесение изменений в международное спортивное законодательство после боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Он также выразил опасения, что после победы Усика «в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит», сообщала «Газета.ру».

    В Госдуме раскритиковали идею Киева об изменении международного спортивного законодательства

    Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве одержал победу над Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира. На Украине от боксера ожидали политических заявлений, сделанных против «страны-агрессора». В частности, как сообщал RT, украинский депутат Виталий Куприй потребовал от спортсмена отдать часть своего гонорара ВСУ.

    Автор: Олеся Волкова
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