Войска Израиля атаковали в Сирии установку, выпустившую ракеты через границу

Дамаск, 25 июля. Израильские войска атаковали в Сирии установку, выпустившую две ракеты, которые пролетели через границу, сообщает пресс-служба армии Израиля.

В заявлении пресс-службы не сообщается, кто произвел обстрел. Уточняется, что удар не был преднамеренным и носил характер случайного перелета в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

После того, как две ракеты перелетели через границу с территории Сирии, израильская авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Артиллерия обстреляла окружающий участок местности.

Вечером в среду сообщалось, что подразделения израильской армии, дислоцированные на границе с Сирией, находятся в состоянии повышенной готовности.