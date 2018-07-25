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Войска Израиля атаковали в Сирии установку, выпустившую ракеты через границу
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    Войска Израиля атаковали в Сирии установку, выпустившую ракеты через границу

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    Войска Израиля атаковали в Сирии установку, выпустившую ракеты через границу

    Дамаск, 25 июля. Израильские войска атаковали в Сирии установку, выпустившую две ракеты, которые пролетели через границу, сообщает пресс-служба армии Израиля.

    В заявлении пресс-службы не сообщается, кто произвел обстрел. Уточняется, что удар не был преднамеренным и носил характер случайного перелета в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

    После того, как две ракеты перелетели через границу с территории Сирии, израильская авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Артиллерия обстреляла окружающий участок местности.

    Вечером в среду сообщалось, что подразделения израильской армии, дислоцированные на границе с Сирией, находятся в состоянии повышенной готовности.

    Автор: Олеся Волкова
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