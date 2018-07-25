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Высоцкий — это явление: в Москве прошел день памяти поэта. ФАН-ТВ
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    Высоцкий — это явление: в Москве прошел день памяти поэта. ФАН-ТВ

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    В театрально-концертном зале Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого прошел день памяти поэта. Ценители творчества артиста собрались, чтобы прочитать его стихи, исполнить песни.

    «Я не мастер говорить приветственное слово. Я сегодня был на кладбище, наверное, как и многие из вас. И вдруг я понял, что за все эти годы ни разу не было так, чтобы я пришел на могилу к отцу своему и просто один постоял», — говорит сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

    Со сцены звучат известные песни и стихи, зал подпевает и читает их вместе с артистами. Некоторые авторы исполняют собственные произведения, посвященные поэту.

    «Высоцкий, действительно, можно разные высказывания слышать: «Гений, талант». Я вот такие громкие слова, честно говоря, не очень люблю. Высоцкий — это явление, явление в нашей жизни и в жизни нашей страны. Второго такого пока нет. Почему западают его песни в душу? Правило очень простое — он поет правду жизни», — считает автор и исполнитель песен Наиль Шайдуллин.

    Концерт родился из фестиваля «Вертикаль», проходящего в городе Гороховце Владимирской области.

     

    Автор: Татьяна Костянова; Игорь Веретин
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