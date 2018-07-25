Белый дом назвал сроки следующей встречи Путина и Трампа

Вашингтон, 25 июля. Президент США Дональд Трамп хочет провести следующую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в 2019 году после окончания расследования о «российском вмешательстве», сообщил советник по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, которые приводит пресс-служба Белого дома, Трамп «считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм». В связи с этим следующая встреча состоится только после 1 января 2019 года.

Напомним, что «охотой на ведьм» глава Белого дома иногда называет расследование «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее, как передавала «Газета.ру», американская сторона предложила провести встречу президентов в Вашингтоне в конце года. Госсекретарь США Майк Помпео также выразил надежду, что встреча Путина и Трампа состоится уже осенью.

В настоящее время в США продолжается расследование якобы вмешательства российской стороны в выборный процесс в 2016 году. Расследование возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. За все это время не было предоставлено ни одного доказательства обвинений.

Москва категорически отвергает обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их «абсолютно голословными». В частности, в минувший вторник, как передавал RT, контрразведка ФРГ опубликовала доклад, в котором сообщалось, что подозрения о «вмешательстве» России в проведение выборов в бундестаг в 2017 году не подтвердились.