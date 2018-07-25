Вашингтон, 25 июля. Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию», согласно которой непризнание Крыма частью России является официальной политикой США.

В документе, подписанным госсекретарем Майком Помпео, говорится, что официальной политикой Вашингтона является непризнание включения полуострова Крым в состав Российской Федерации. При этом дается обещание, что Штаты будут поддерживать «эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

«США призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что Россия «решила сама себя изолировать от международного сообщества».

Полуостров Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Референдум состоялся после госпереворота на Украине.

Украина продолжает считать полуостров своей территорией, аннексированной Россией. Москва подчеркивает, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Присоединение полуострова к России стало причиной введения санкций против страны со стороны США и Евросоюза. Москва ответила на это контрсанкциями и импортозамещением.