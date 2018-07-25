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Асад и Лаврентьев обсудили подготовку к встрече в Сочи в «астанинском формате»
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    Асад и Лаврентьев обсудили подготовку к встрече в Сочи в «астанинском формате»

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    Асад и Лаврентьев обсудили подготовку к встрече в Сочи в «астанинском формате»

    Москва, 25 июля. Сирийский лидер Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым подготовку к десятому раунду переговоров в «астанинском формате», которые пройдут в Сочи 30–31 июля.

    Как сообщили в пресс-службе президента США, стороны подчеркнули важность тесной и постоянной координации действий Москвы и Дамаска.

    На предстоящих переговорах в Сочи ожидается присутствие представителей стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана, а также спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. На переговорах в Сочи также планируется провести заседание, посвященное обмену задержанными и поиску без вести пропавших.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Катерина Михайлиди
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