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Серия терактов в Эс-Сувейде унесла жизни 215 человек
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    Серия терактов в Эс-Сувейде унесла жизни 215 человек

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    Серия терактов в Эс-Сувейде унесла жизни 215 человек

    Дамаск, 25 июля. Серия терактов на юге Сирии унесла жизни 215 человек. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на радиостанцию Sham FM.

    Таким образом, количество жертв атак в провинции Эс-Сувейда выросло многократно. По меньшей мере 150 человек ранены. В первой половине дня в среду сообщалось о десятках погибших.

    Напомним, ранее стало известно, что террорист-смертник, связанный с запрещенной в РФ организацией ИГ1, осуществил самоподрыв на рынке в городе Эс-Сувейда. В то же время экстремисты провели несколько атак на населенные пункты провинции. 

    В МИД РФ, давая оценку произошедшему, отметили, что боевики терпят в противостоянии с поддерживаемыми ВКС РФ правительственными войсками Сирии поражение за поражением, что делает их акцию в Эс-Сувейде жестом отчаяния. Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.      

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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