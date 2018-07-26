Сирия, 26 июля. Теракт ИГ1 в Эс-Сувейде привел к гибели порядка 150 мирных жителей. САА заняла обширные территории на юго-западе Даръа. Российские комплексы ПВО отразили атаку беспилотников у «Хмеймима» в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили дроны боевиков на западе Латакии; уничтожили двух смертников ИГ в городе Эс-Сувейда; продвинулись в ходе боев с ИГ в Даръа; ликвидировали около 50 террористов ИГ к востоку от Эс-Сувейды.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обезвредила СВУ в автомобиле в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: понесло потери в технике во время перестрелок с САА на юго-западе Даръа; провело теракт в Эс-Сувейде, погибли 50 человек; лишилось города Джиллин в Даръа; организовало взрыв в городе Аш-Шаддади в Хасаке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась атаке неизвестных исламистов северо-восточнее Идлиба; обнаружила тело убитого мужчины на западе Идлиба; пережила взрыв на юге провинции Идлиб.

Курды: понесли потери при взрыве к востоку от Ракки; утверждают, что захватили нефтяные поля и несколько населенных пунктов у сирийско-иракской границы в Дейр-эз-Зоре; потеряли двух бойцов в ходе перестрелок с ВС Турции на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Боевики вооруженной оппозиции, действующие на границе между Латакией и Идлибом, в очередной раз предприняли попытку атаки военного аэродрома «Хмеймим» при помощи боевых дронов. Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) передавал, что беспилотники исламистов были замечены и сбиты российскими комплексами ПВО в районе населенного пункта Джабла. Во второй половине дня правительственные подразделения нанесли ответные удары по расположениям джихадистов, базирующихся на западе Идлиба. Интернет-портал Halab Today TV сообщал об артобстрелах Сирийской арабской армии (САА) на окраинах населенных пунктов Бдама и Джиср Аш-Шугур. Информации о нанесенном боевикам уроне все еще не поступало.

Провинция Алеппо

В городе Манбидж прошли демонстрации мирных жителей, выступающих против незаконной деятельности курдов. Напомним, члены курдских вооруженных формирований, базирующихся в данном районе, нередко превышают свои полномочия, проводя принудительную мобилизацию, а также аресты неугодных гражданских лиц. Однако по условиям договоренности, достигнутой в ходе переговоров между представителями Турции и США, проведенных в Вашингтоне, Отряды народной самообороны (YPG) обязаны выехать из Манбиджа до конца месяца. Напомним, Анкара считает YPG одним из ответвлений запрещенной во многих странах Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее зарубежные СМИ публиковали сообщения о том, что боевики YPG оставили город, однако, по информации турецкого МИДа, данные сведения сильно преувеличены.

Тем временем на севере региона прошли обыски «Сирийской свободной армии» (ССА), направленные на обнаружение и ликвидацию «спящих ячеек» курдов. Согласно данным агентства новостей Al Manar News, вблизи населенного пункта Айн Аль-Дадат был обнаружен заминированный автомобиль. СВУ, установленное внутри него, удалось обезвредить.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки «Демократические силы Сирии»**** заявляли о том, что серьезно продвинулись в зачистке территорий провинции. Как передавал Twitter-канал (VivaRevolt), в первой половине дня курдским радикалам удалось захватить нефтяные поля Аль-Мала, Гальбан и Аль-Хариджа. Позднее под контроль SDF перешли поселения Аль-Исмаил Аль-Акра, Бир Мазал, Бир Дахамад, Аль-Джарджари, Аль-Халуни, Аль-Бужари, Бир Зукум, Бир Умм Гурба, Карат Аль-Мутаб, Умм Эль-Рус, Сабхат Ас-Сахил и Кишам, расположенные у границы с Ираком. Отмечалось, что отряды SDF практически не встречали сопротивления со стороны террористов «Исламского государства», которые добровольно отступали в пустынные районы. Местные активисты полагают, что отсутствие ожесточенных боев свидетельствует в пользу сообщений о существовании секретной договоренности между противоборствующими сторонами. Ранее сообщалось о том, что боевики ИГ передают оккупированные территории проамериканским отрядам в обмен на высокопоставленные должности в их рядах.

Провинция Даръа

На протяжении всего дня в Даръа и соседней Эль-Кунейтре разворачивались бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Как сообщал в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), проасадовские бойцы «Лива Аль-Кудс» уничтожили ПТРК террористов вблизи города Джиллин, а позднее прорвали оборону радикалов и приступили к штурму населенного пункта. В ходе вооруженных столкновений город был освобожден. На границе с Эль-Кунейтрой правительственным войскам также удалось отбить поселения Хан Сайда, Аль-Ханут, Аль-Макраз, Бакар Гарби, Аль-Лубайд, Айн-Закар, Абу-Хатитен и Абу Мундара. Взаимные обстрелы отмечались в районе населенных пунктов Тасиль и Хейт, о чем передавало агентство новостей Al Manar News.

Поступила информация о дате открытия КПП «Насиб» на сирийско-иорданской границе. Twitter-канал (Dannymakkisyria) передавал, что работа погранпункта будет возобновлена ровно через неделю. Напомним, освобождение «Насиба» являлось одной из первоочередных задач наступления на юге Сирии.

Провинция Идлиб

В Идлибе вновь произошли вылазки неизвестных боевиков, предположительно относящихся к числу членов «спящих ячеек» «Исламского государства». По данным новостного портала Al Manar News, в первой половине дня исламисты открыли огонь по одному из опорных пунктов антиправительственной группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1***, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам». Под ударом оказался КПП близи населенного пункта Кафр Тахарим северо-западнее административного центра провинции. Позднее прогремел взрыв в городе Ат-Тамана, оккупированном радикалами формироваиня «Джейш Идлиб Аль-Хурр», сотрудничающего с «Ан-Нусрой». В результате детонации СВУ, заложенного в автомобиле, погиб как минимум один из джихадистов. В районе города Джиср Аш-Шугур был обнаружен труп молодого человека, предположительно убитого радикалами ИГИЛ1, осуществляющими подпольную деятельность.

Провинция Эс-Сувейда

Накануне утром в административном центре провинции произошла серия взрывов. Террорист-смертник «Исламского государства» активировал на себе взрывное устройство на одном из городских рынков. Twitter-канал (Syria_2_4) передавал, что теракт привел к гибели около 150 человек, более 78 гражданских лиц пострадали. Притом правительственным силам удалось нейтрализовать двух боевиков с поясами смертников, еще один из джихадистов был арестован и впоследствии повешен местными жителями. После случившегося Сирийская арабская армия (САА) совместно с отрядами Национальных сил Обороны****** (NDF) провела обыски восточнее Эс-Сувейды, в результате чего были уничтожены около 50 боевиков ИГ. Об этом сообщал Telegram-канал (C_Military1). Террористы признали свою ответственность за организацию нападения.

Напомним, военные эксперты полагают, что отряды ИГИЛ могли появиться на территории провинции, заручившись поддержкой со стороны боевиков, дислоцирующихся на американской военной базе «Ат-Танф».

Провинция Хасака

Новый теракт подпольных групп «Исламского государства» произошел в Хасаке. Как передавал Twitter-канал (NationalDefens), СВУ сработало вблизи электростанции у города Аш-Шаддади. Это привело к гибели одного из мирных жителей и ранению еще трех человек.

В северной части региона начались интенсивные перестрелки между вооруженными силами Турции и курдскими отрядами. Военный источник в сети Telegram (dorarsite) передавал, что стороны обменивались ударами в приграничных районах, в результате чего были застрелены два члена «Демократических сил Сирии» (SDF).

В городе Рас Аль-Айн, расположенном у границы с Турцией, курдами были задержаны два депутата «Демократической партии Курдистана», которые, как утверждалось, выступили с критикой незаконной деятельности SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)