Сирия, 25 июля. Местные жители Эс-Сувейды повесили террориста ИГ1, взятого в плен в первой половине дня. При взрыве в городе Африн были убиты два боевика ССА**. «Тахрир Аш-Шам» понесла потери под обстрелом САА на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударила по укреплениям исламистов в западной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): лишились двух боевиков в результате взрыва в городе Африн северо-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: оказалось под ударом ВВС Сирии в провинции Эс-Сувейда; опубликовало фотографии сбитого накануне в провинции Даръа самолета Су-22.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате обстрелов САА у границы между Хамой и Идлибом.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что два боевика «Сирийской свободной армии» (ССА) были убиты при взрыве мины в городе Африн к северо-западу от Алеппо. По предварительным данным, СВУ было заложено радикалами из числа Отрядов народной самообороны (YPG) перед тем, как они покинули данные территории. Напомним, кантон Африн был отбит протурецкими отрядами у курдских вооруженных формирований в марте во время военной операции под названием «Оливковая ветвь». В июне начали поступать первые сообщения о создании подпольных групп курдов на северо-западе провинции. Курдские СМИ угрожали расправой боевикам «свободной армии», а также и членам их семей. В течение последнего месяца «спящие ячейки» YPG заметно активизировали свою террористическую деятельность. Так, курдские боевики взяли на себя ответственность за двойной теракт в Африне 28 июня, а также за убийство одного из высокопоставленных лидеров ССА 15 июля. Кроме того, силы YPG также подозреваются и во многих других нападениях.

Провинция Дейр-эз-Зор

Беженцы продолжают возвращаться в административный центр региона. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (SyrianLionesss), губернатор города сообщил, что с тех пор как Дейр-эз-Зор перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА), более 600 тысяч сирийских граждан прибыли в родные места. Перемещенные лица спешат вернуться в свои дома в силу того, что обстановка на подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) территориях уже стабилизировалась. В то же время в районах, оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), не прекращается отток населения. Напомним, неоднократно поступали сообщения о бедственном положении гражданских лиц, проживающих в контролируемых курдами населенных пунктах. Так, помимо грабежей и вымогательства со стороны курдских радикалов, жители также сталкиваются с принудительной мобилизацией и незаконными арестами. Несмотря на многочисленные протесты, организуемые гражданскими лицами, произвол «демократических сил» продолжается.

Провинция Даръа

Медиа-порталы, подконтрольные террористической группировке «Джейш Халид ибн Аль-Валид», опубликовали фотографии сирийского самолета, сбитого накануне Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Обломки воздушного судна были обнаружены к востоку от населенного пункта Сайда на юго-западе провинции Даръа. Напомним, израильские ракеты Patriot ударили по Су-22 ВВС Сирии после того как, согласно заявлениям израильской стороны, самолет вошел в воздушное пространство Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Сирийские военные источники, в свою очередь, заявляли о том, что самолет осуществлял миссию по уничтожению укреплений ИГИЛ1 на территории Сирии. Пилот Су-22 погиб.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Halab Today TV передает, что правительственные подразделения возобновили обстрелы укрепрайонов исламистов «Хайят Тахрир Аш-Шам» на границе между провинциями Хама и Идлиб. Под ударом оказались оборонительные сооружения группировки в районе шоссе Аль-Хубейт — Кафр Набуда, в результате чего были нейтрализованы два боевика «Джебхат Ан-Нусры»1***, а также бульдозер, использовавшийся джихадистами для рытья траншей.

В то же время вспыхнули вооруженные столкновения в западной части региона. Как передает тот же источник, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по укреплениям джихадистов недалеко от городов Бдама и Джиср Аш-Шугур, откуда, по неподтвержденной информации, были выпущены беспилотники радикалов, пытавшиеся атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» на западе Латакии в первой половине дня.

Провинция Эс-Сувейда

Военные источники в сети Twitter (QalaatAlMudiq) и (WithinSyriaBlog) передают, что сирийские военные самолеты провели несколько боевых вылетов в провинции Эс-Сувейда, нанеся точечные удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства». Данные о результатах воздушной атаки пока уточняются. Ранее военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) и силам NDF****** удалось ликвидировать около 50 боевиков террористической группировки.

Напомним, сегодня в первой половине дня в административном центре региона произошел теракт смертников ИГ, который, по последним данным, привел к гибели порядка 150 человек. Ранее сообщалось о том, что одного из радикалов силам САР удалось взять в плен. Как передает Twitter-канал (Bosni94), местные жители повесили захваченного исламиста, чтобы отомстить за убитых сограждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)