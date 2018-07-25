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Сирия: более 73 тыс. беженцев вернулись в Восточную Гуту
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    Сирия: более 73 тыс. беженцев вернулись в Восточную Гуту

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    Сирия: более 73 тыс. беженцев вернулись в Восточную Гуту

    Москва, 25 июля. Свыше 73 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

    «В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 73 335 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 99 человек», — сообщил Цыганков.

    За последние сутки из зоны деэскалации «Идлиб» через гумкоридор Тель-Султан – Абу-Эд-Духур было эвакуировано 453 мирных жителя, в том числе 203 ребенка. 137 гражданам, включая 73 детей, понадобилась медицинская помощь. Всего с начала работы гумкоридора им воспользовались 9,7 тыс. сирийцев, в том числе 4,4 тыс. детей.

    Кроме того, за минувшие сутки было выведено 60 единиц техники. Всего с открытия гумкоридора — 1609.

    Автор: Катерина Михайлиди
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