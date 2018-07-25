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В Центре по примирению рассказали о готовящемся наступлении боевиков в Сирии
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    В Центре по примирению рассказали о готовящемся наступлении боевиков в Сирии

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    В Центре по примирению рассказали о готовящемся наступлении боевиков в Сирии

    Дамаск, 25 июля. Боевики, действующие в Сирии, готовят наступление на позиции правительственных войск. Группировки, среди которых и запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1, забыли о старых разногласиях и договорились о совместной атаке на САА.

    Такой информацией в среду поделился глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

    «[Лидеры ряда группировок] договорились о создании совместного оперативного штаба для проведения наступления на позиции правительственных сил. При этом отмечено сосредоточение больших группировок сразу на нескольких направлениях: горы северной Латакии, долина Эль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб, районы западнее города Алеппо», — сказал Цыганков.

    По его словам, в указанные районы боевики перебрасывают подкрепления, в том числе — отборные кадры, и военную технику.

    Ранее появилась информация о том, что наступление боевиков в Латакии может быть провокацией: террористы, по информации ряда источников, готовят новую инсценировку химатаки. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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